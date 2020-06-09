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15:17   9 Июня 2020
Россия

ЛДПР готовит пакет предложений по поддержке российской экономики

ЛДПР готовит пакет предложений по поддержке российской экономики

Либерально-демократическая партия России направляла правительству много предложений, направленных на поддержку экономики в условиях эпидемии коронавируса. Окончательный документ, содержащий в себе все предложения партии, в настоящее время формируется.

Об этом депутат ЛДПР Ярослав Нилов рассказа в интервью корреспонденту ИА «политика сегодня». По его словам, одно из предложений ЛДПР заключается в том, чтобы освободить арендаторов муниципального и государственного жилья от арендной платы, а также предоставить пострадавшим секторам экономики – в первую очередь предприятиям малого и среднего бизнеса – налоговые льготы и субсидии, а также снизить для них административную нагрузку.

«Мы много (предложений) отправляли. Сейчас формируем окончательный документ», — добавил депутат.

ЛДПР готовит пакет предложений по поддержке российской экономики

Отвечая на вопрос корреспондента о том, как ЛДПР оценивает результаты работы правительства Михаила Мишустина, Нилов напомнил, что нынешний Кабмин начал формироваться лишь 15 января 2020 года, то есть срок его работы пока очень небольшой.

«Потом все это происходило в особых условиях, когда был введен режим повышенной готовности, председатель правительства сам заболел коронавирусом, были созданы штабы, были брошены все силы и средства на поддержку пострадавших отраслей и на помощь отдельным социальным группам граждан» — напомнил парламентарий.

По его словам, в последние месяцы в условиях эпидемии коронавируса имела место единая командная работа – президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, региональных властей, поэтому озвученный ранее отчет о работе министра экономического развития Максима Решетникова был воспринят позитивно. Завтра ожидается, что будет представлен отчет о работе главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

«Задаются вопросы, идет живая дискуссия, и по итогам будет сформулирована позиция фракции, которая будет озвучена нашим лидером, — добавил Нилов в заключение. — В целом можно сказать, что было принято достаточно много беспрецедентных и дорогих решений, направленных на поддержку пострадавших и коммерческих структур, и некоммерческих организаций, и граждан».

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Автор: Александр Люблинский
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