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13:56   9 Июня 2020
Политика

Памфилова заявила об отсутствии установок по явке на голосование по Конституции РФ

Памфилова заявила об отсутствии установок по явке на голосование по Конституции РФ

Минимального порога по явке на голосование по Конституции РФ не существует, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

На заседании профильного комитета Памфилова уточнила, что не требуется закрепление в законе о поправках к Конституции минимального порога явки. По мнению руководителя ЦИК, "обязаловка" даст противоположный эффект.

"Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает себя активным гражданином, тот принимает участие", — заявила глава ведомства.

Всероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля, указ об этом подписал глава государства Владимир Путин. Как отметила Элла Памфилова, голосование будет даже безопаснее, чем поход в магазин. Поправки к Конституции РФ были созданы для улучшения качества жизни граждан РФ, пишет "Парламентская газета".

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #памфилова #конституция рф

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