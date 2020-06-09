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13:50   9 Июня 2020
Армия

Минобороны РФ закупит новые бомбардировщики Су-34

Минобороны РФ закупит новые бомбардировщики Су-34

Министерство обороны России заключило контракт на приобретение приблизительно 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34.

На прошлой неделе российское оборонное ведомство заключило трехлетний контракт с компанией "Сухой"  на строительство примерно 20 самолетов Су-34. Следующий контракт на партию модернизированных Су-34М планируют подписать в 2021 году.

В ходе модернизации поступило предложение на установку подвесных контейнеров разведки на Су-34. В дальнейшем по планам модернизировать весь парк, который стоит на вооружении Су-34 до уровня Су-34М.

Су-34 является российским многофункциональным истребителем-бомбардировщиком, предназначен для ударов авиации по целям противника, которые находятся на земле. Также он имеет высокоинтеллектуальную систему радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета составляет порядка 4 000 км.

С 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.

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Автор: Юлия Яковлева
#минобороны #су-34 #бомбардировщик

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