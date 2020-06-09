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13:44   9 Июня 2020
Политика

Новой Зеландии напомнили, что страна не всегда была толерантна к чернокожим

Новой Зеландии напомнили, что страна не всегда была толерантна к чернокожим

Историческая фотография членов Ку-Клукс-Клана, едущих по улицам Окленда, размещена в Сети, чтобы предостеречь новозеландцев от чрезмерного осуждения расизма, который, по их мнению, происходит в США.

На снимке запечатлено несколько людей на лошадях, одетых в костюмы Ку-Клукс-Клана, едущих по улицам Окленда в 1923 году в рамках парада шапок. Фото получило название "не садитесь на свою высокую лошадь" (Don't get on your high horse), пишет Dailymail.

Соответствующие снимки начали набирать популярность в Сети на фоне непрекращающихся погромов в США, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

Накануне в Новой Зеландии также прокатилась волна митингов. Порядка двух тысяч жителей Окленда вышли на улицы выразить протест против произвола правоохранителей в отношении афроамериканцев в США. По информации правоохранителей, организаторы акции заранее уведомили о ее проведении, а участники соблюдали требования о ношении масок и старались выдерживать социальную дистанцию.

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Автор: Ирина Большунова
#новая зеландия #протесты #ку-клукс-клан

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