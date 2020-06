Новой Зеландии напомнили, что страна не всегда была толерантна к чернокожим

Историческая фотография членов Ку-Клукс-Клана, едущих по улицам Окленда, размещена в Сети, чтобы предостеречь новозеландцев от чрезмерного осуждения расизма, который, по их мнению, происходит в США.

На снимке запечатлено несколько людей на лошадях, одетых в костюмы Ку-Клукс-Клана, едущих по улицам Окленда в 1923 году в рамках парада шапок. Фото получило название "не садитесь на свою высокую лошадь" (Don't get on your high horse), пишет Dailymail.

K road, Auckland c. 1923. Think it can't happen here? It already did pic.twitter.com/zttZ8Z2Yhr