Новой Зеландии напомнили, что страна не всегда была толерантна к чернокожим

Историческая фотография членов Ку-Клукс-Клана, едущих по улицам Окленда, размещена в Сети, чтобы предостеречь новозеландцев от чрезмерного осуждения расизма, который, по их мнению, происходит в США.

На снимке запечатлено несколько людей на лошадях, одетых в костюмы Ку-Клукс-Клана, едущих по улицам Окленда в 1923 году в рамках парада шапок. Фото получило название "не садитесь на свою высокую лошадь" (Don't get on your high horse), пишет Dailymail.

K road, Auckland c. 1923. Think it can't happen here? It already did pic.twitter.com/zttZ8Z2Yhr — Ian Quintal (@NukedjIan) June 2, 2020

Соответствующие снимки начали набирать популярность в Сети на фоне непрекращающихся погромов в США, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

Накануне в Новой Зеландии также прокатилась волна митингов. Порядка двух тысяч жителей Окленда вышли на улицы выразить протест против произвола правоохранителей в отношении афроамериканцев в США. По информации правоохранителей, организаторы акции заранее уведомили о ее проведении, а участники соблюдали требования о ношении масок и старались выдерживать социальную дистанцию.