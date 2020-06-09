Ефремову потребовалась медицинская помощь после смертельного ДТП с его участием

Врачи скорой помощи прибыли к российскому актеру Михаилу Ефремову после устроенного им смертельного ДТП на Смоленской площади.

Друзья перевезли Ефремова в квартиру в Казарменном переулке. Приятель народного артиста вызвал скорую медицинскую помощь. По его словам, участник смертельного ДТП потерял сознание, сообщает телеканал "360".

Друзья и родственники Ефремова считают, что актер находится в тяжелом состоянии и ему срочно требуется госпитализация. Врачи сообщают, что жизни артиста ничего не угрожает.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла накануне вечером, 8 июня, на Смоленской площади. Артист за рулем внедорожника вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте.