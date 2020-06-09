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13:37   9 Июня 2020
Экономика

В России может появиться единая система для мониторинга данных энергоснабжения

В России может появиться единая система для мониторинга данных энергоснабжения

Единая информационная система для мониторинга данных по энерго- и теплоснабжению регионов может появиться в России. Соответствующее предложение главе правительства Михаилу Мишустину направил член Совфеда Андрей Кутепов.

Исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по газификации страны до 2024 года возможно выполнить лишь при условии, что вся статистика по топливно-энергетическому балансу (ТЭБ) в российских регионах будет синхронизирована в соответствии с требованиями, утвержденными Минэнерго.

На данный момент эти показатели отличаются, что ставит под вопрос точность выполнения важного начинания. Для устранения этого препятствия необходимо создать единую информационную систему мониторинга ТЭБ по всем регионам РФ, пишет "Парламентская газета".

Как рассказал Кутепов, за последнее время члены Совфеда смогли систематизировать данные из 60 субъектов и пришли к выводу, что главной проблемой при составлении ТЭБ является несоответствие данных Росстата формам, которые утвердило Минэнерго РФ. Из-за этого нередко случаются расхождения одних и тех же показателей, подчеркнул Кутепов.

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Автор: Юлия Яковлева
#энергетика #кутепов #регионы рф #совефед

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