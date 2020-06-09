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13:23   9 Июня 2020
Политика

Голикова заявила о завершении работы над планом по выходу из кризиса в РФ

Голикова заявила о завершении работы над планом по выходу из кризиса в РФ

Работа над общенациональным планом по выходу из кризиса в России практически завершена, об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Речь об общенациональном плане шла на совещании с представителями субъектов РФ на тему реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

По словам Голиковой, план рассчитан на 2020-2021 годы, он предусматривает выход из экономического кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом. Вице-премьер также отметила, что меры быстрого реагирования были приняты властями в период подготовки к ЕГЭ. Эти долгосрочные мероприятия в дальнейшем позволят быть готовыми к любым вызовам, подчеркнула Голикова.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #голикова #коронавирус

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