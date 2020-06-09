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13:20   9 Июня 2020
Армия

Членство в НАТО позволяет Анкаре осуществлять интервенцию в Ливию

Членство в НАТО позволяет Анкаре осуществлять интервенцию в Ливию

Турция продолжает пользоваться своим членством НАТО, чтобы осуществить интервенцию в Ливию, об этом сообщил официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари.

В заявлении, которое опубликовано в Facebook, отмечается, что участники Североатлантического альянса поддерживают Турцию в осуществлении планов. Они полностью соответствуют интересам Эрдогана, но угрожают безопасности и стабильности Ливии и стран Средиземноморья, пишет Федеральное агентство новостей.

Генерал-майор заявил, что вместе с усилиями Восточного правительства и ЛНА все силы сейчас направлены на восстановление условий мирной жизни на территории Ливии.

Нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии продолжает совершать преступления. На территориях, которые подконтрольны Файезу Сарраджу, происходит большое количество убийств, грабежей, а также разрушений жилых домов. Ахмад Мисмари обвиняет в этих деяниях террористов, которым оказывает поддержку Турция. 

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Автор: Василий Пименов
#лна #пнс

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