Песков прокомментировал смертельную аварию с участием Ефремова в Москве

Авария в центре Москвы, унесшая жизнь 58-летнего Сергея Захарова, при участии актера Михаила Ефремова является чудовищным случаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Не имеет значения, кто стал виновником смертельного ДТП, обычный человек или знаменитый актер, считает Песков. Важно то, что пьяный водитель за рулем стал причиной смерти другого водителя. Российские власти не думают о том, чтобы лишить Ефремова звания заслуженного артиста РФ после произошедшего.

Артист Михаил Ефремов выехал на встречную полосу по время движения по Садовому кольцу в Москве, где произошло столкновение с автомобилем Lada. Находившийся внутри мужчина скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что актер был пьян.