NBER заявило о нахождении американской экономики в состоянии рецессии

Экономика США вступила в рецессию с февраля текущего года, согласно официальному заключению Национального бюро экономических исследований (NBER).

Вспышка коронавирусной инфекции и введенные для борьбы с ней ограничительные меры привели к спаду в экономической отрасли Соединенных Штатов.

Значительно сократилась занятость населения, снизилось производство в стране. От пандемии пострадало большинство сфер. Масштабы потрясений в американской экономике позволяют назвать происходящее рецессией, передает мнение экспертов NBER издание FINMARKET.RU.

Закончился непрерывный рост экономики США, который наблюдался с июня 2009 года и являлся самым продолжительным периодом развития американской экономической отрасли с начала ведения наблюдений NBER.