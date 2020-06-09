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12:55   9 Июня 2020
Экономика

NBER заявило о нахождении американской экономики в состоянии рецессии

NBER заявило о нахождении американской экономики в состоянии рецессии

Экономика США вступила в рецессию с февраля текущего года, согласно официальному заключению Национального бюро экономических исследований (NBER).

Вспышка коронавирусной инфекции и введенные для борьбы с ней ограничительные меры привели к спаду в экономической отрасли Соединенных Штатов.

Значительно сократилась занятость населения, снизилось производство в стране. От пандемии пострадало большинство сфер. Масштабы потрясений в американской экономике позволяют назвать происходящее рецессией, передает мнение экспертов NBER издание FINMARKET.RU.

Закончился непрерывный рост экономики США, который наблюдался с июня 2009 года и являлся самым продолжительным периодом развития американской экономической отрасли с начала ведения наблюдений NBER.

 

 

 

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Автор: Илья Романович
#рецессия #экономика сша

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