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12:56   9 Июня 2020
Россия

Голикова назвала число получателей пособий на детей от 3 до 16 лет

Голикова назвала число получателей пособий на детей от 3 до 16 лет

ГоликоСумма выплат составила более 184 миллиардов рублей, добавила Голикова. Она также рассказала, что в 2020 году материнский капитал уже получили 482 тысяч российских семей. Вспышка коронавируса сильно отразилась на материальном положении россиян. Введение режима самоизоляции и прочих ограничений по борьбе с коронавирусной инфекцией стали причиной сокращения доходов граждан.

Государство принимает меры по поддержке пострадавшего населения. Финансовую помощь от властей уже получили миллионы семей, в которых растут дети от 3 до 16 лет, передает ТАСС.

Начисление пособий на детей в размере 10 тысяч рублей в России продолжается. Заявление на получение выплаты можно отправить через портал госуслуг. Гарантию адресной социальной поддержки граждан, индексацию пособий, пенсий и других выплат предлагается закрепить в конституционно. Голосование по поправкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Олег Королев
#дети #выплаты #голикова

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