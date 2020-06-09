Голикова назвала число получателей пособий на детей от 3 до 16 лет

ГоликоСумма выплат составила более 184 миллиардов рублей, добавила Голикова. Она также рассказала, что в 2020 году материнский капитал уже получили 482 тысяч российских семей. Вспышка коронавируса сильно отразилась на материальном положении россиян. Введение режима самоизоляции и прочих ограничений по борьбе с коронавирусной инфекцией стали причиной сокращения доходов граждан.

Государство принимает меры по поддержке пострадавшего населения. Финансовую помощь от властей уже получили миллионы семей, в которых растут дети от 3 до 16 лет, передает ТАСС.

Начисление пособий на детей в размере 10 тысяч рублей в России продолжается. Заявление на получение выплаты можно отправить через портал госуслуг. Гарантию адресной социальной поддержки граждан, индексацию пособий, пенсий и других выплат предлагается закрепить в конституционно. Голосование по поправкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля.