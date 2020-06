Вирусологи напомнили россиянам о необходимости мыть руки и носить маски

Вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов посоветовал россиянам помнить о гигиене и пользоваться средствами индивидуальной защиты, несмотря на относительный спад заболеваемости коронавирусом.

Самоизоляцию, пропускной режим и график прогулок отменили в Москве с 9 июня. Заработали социальные карты для проезда в общественном транспорте, парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. К открытию готовятся салоны красоты, спортклубы, бассейны и рестораны.

Аналогичная ситуация с кинотеатрами. Главное, чтобы люди помнили о социальной дистанции и не создавали проблем себе и врачам, подытожил вирусолог. Доктор биологических наук, профессор Игорь Красильников также порекомендовал россиянам не забывать про защитные маски и перчатки в помещениях.

Важно помнить, когда ограничения полностью снимут, российская система здравоохранения должна быть готова к быстрой реакции на возможный рост новых случаев заражений. Такое мнение высказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, передает ТАСС.

