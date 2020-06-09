Хазин: США ждет сильнейший экономический кризис

Если на предстоящих президентских выборах в США победит кандидат Демократической партии – бывший вице-президент Джо Байден, это не избавит представителей американской элиты от экономических и политических проблем.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский экономист Михаил Хазин. По его словам, задачей американских банковских кругов, лоббирующих Байдена, является не приход ко власти.

«Они не могут сказать: вот мы сейчас выиграем и Байден вернет все назад. Потому что экономический кризис все равно будет. Это результаты деятельности предыдущих десятилетий», — считает эксперт.

При этом Хазин привел результаты исследования межотраслевого баланса в США начиная с 1998 года. По словам экономиста, уже тогда масштаб структурных искажений американской экономики превышал показатели 1929 года – года начала Великой депрессии.

«То есть кризис будет не просто сильным, он будет сильнее чем тот, который был перед Великой депрессией. И банкиры отвечать за это перед американским обществом совершенно не хотят», — заключил Михаил Хазин.

Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Кандидатом от Республиканской партии на выборах выступит нынешний глава государства Дональд Трамп, а от Демократической партии - бывший вице-президент Джо Байден. С последних чисел мая во многих американских городах не утихают массовые протесты, беспорядки, погромы и грабежи, вспыхнувшие изначально после того, как в результате жесткого задержания в городе Миннеаполис погиб чернокожий мужчина Джордж Флойд. Кроме того, Соединенные Штаты до сих пор не справились с эпидемией коронавируса, из-за которого в стране без работы остались более 40 миллионов человек.