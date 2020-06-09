ЛДПР обратится в Генпрокуратуру, если суд не разберется с 714 штрафами блогера Гасанова

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов призвал суд разобраться с 714 штрафами за нарушение ПДД блогера Гусейна Гасанова. Об этом политик сообщил на пресс-подходе перед пленарным заседанием в Госдуме, передает «Политика Сегодня».

«На нем 714 штрафов. Этот товарищ ни на какие судебные заседания не является. Сумма этих штрафов сумасшедшая. Если у человека 714 неоплаченных штрафов, соответственные санкции должны быть применены. Мы выступаем против золотой молодежи», — сказал журналистам депутат.

При этом Власов не исключил, что у Гасанова может быть покровитель.

«Мы в ЛДПР просим обратить внимание на Гасанова. Если никаких решений не будет принято, мы запрос направим в генеральную прокуратуру», — заявил народный избранник.

Комментируя резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова, Власов призвал россиян активнее проявлять гражданскую позицию.