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12:36   9 Июня 2020
Россия

ЛДПР обратится в Генпрокуратуру, если суд не разберется с 714 штрафами блогера Гасанова

ЛДПР обратится в Генпрокуратуру, если суд не разберется с 714 штрафами блогера Гасанова

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов призвал суд разобраться с 714 штрафами за нарушение ПДД блогера Гусейна Гасанова. Об этом политик сообщил на пресс-подходе перед пленарным заседанием в Госдуме, передает «Политика Сегодня».

«На нем 714 штрафов. Этот товарищ ни на какие судебные заседания не является. Сумма этих штрафов сумасшедшая. Если у человека 714 неоплаченных штрафов, соответственные санкции должны быть применены. Мы выступаем против золотой молодежи», — сказал журналистам депутат.

При этом Власов не исключил, что у Гасанова может быть покровитель.

«Мы в ЛДПР просим обратить внимание на Гасанова. Если никаких решений не будет принято, мы запрос направим в генеральную прокуратуру», — заявил народный избранник.

Комментируя резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова, Власов призвал россиян активнее проявлять гражданскую позицию.

«Человек, который в понедельник находится в состоянии опьянения, ни один в лесу живет. Какие-то люди с ним сталкивались. Должна быть гражданская позиция, если вы видите, что человек пьяный садится за руль, можете вызвать такси», — резюмировал депутат.

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Автор: Андрей Рыдаль
#лдпр #общество #ефремов #гасанов

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