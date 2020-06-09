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12:35   9 Июня 2020
Россия

Жириновский упрекнул КПРФ в пренебрежении СИЗ во время пандемии коронавируса

Жириновский упрекнул КПРФ в пренебрежении СИЗ во время пандемии коронавируса

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский упрекнул лидера КПРФ Геннадия Зюганова в том, что он не использует средства защиты во время эпидемии коронавируса.

«Маски и перчатки нам еще долго носить. Перчатки вообще до конца жизни. Зюганов до сих пор не носит, это ошибка», — заявил Жириновский.

«Политика сегодня» уже писала, как активисты КПРФ передавали пожилым людям продовольственную помощь без средств защиты, подвергая риску жизни пенсионеров. Также последователи Ленина не раз проводили митинги и призывали людей нарушать режим самоизоляции.

По состоянию на 12:00 утра в России зафиксировано 485 253 случаев заражения коронавирусом. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снятии режима самоизоляции в столице с 9 июня.

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Автор: Роман Самойлов
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