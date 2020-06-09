Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вирусологи напомнили россиянам о необходимости мыть руки и носить маски

Вирусологи напомнили россиянам о необходимости мыть руки и носить маски

 Голикова назвала число получателей пособий на детей от 3 до 16 лет

Голикова назвала число получателей пособий на детей от 3 до 16 лет
Глазьев и Малофеев представили план вывода России из кризиса на фоне пандемии

Глазьев и Малофеев представили план вывода России из кризиса на фоне пандемии

 Сенатор Джабаров уверен: сценарий американских беспорядков в России не повторится

Сенатор Джабаров уверен: сценарий американских беспорядков в России не повторится
Хазин: США ждет сильнейший экономический кризис

Хазин: США ждет сильнейший экономический кризис

 Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США

Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США
Вирусологи напомнили россиянам о необходимости мыть руки и носить маски

Вирусологи напомнили россиянам о необходимости мыть руки и носить маски

 Голикова назвала число получателей пособий на детей от 3 до 16 лет

Голикова назвала число получателей пособий на детей от 3 до 16 лет
Глазьев и Малофеев представили план вывода России из кризиса на фоне пандемии

Глазьев и Малофеев представили план вывода России из кризиса на фоне пандемии

 Сенатор Джабаров уверен: сценарий американских беспорядков в России не повторится

Сенатор Джабаров уверен: сценарий американских беспорядков в России не повторится
Хазин: США ждет сильнейший экономический кризис

Хазин: США ждет сильнейший экономический кризис

 Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США

Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США
12:45   9 Июня 2020
Россия

В ЛДПР считают, что правительство РФ эффективно работает в условиях пандемии

В ЛДПР считают, что правительство РФ эффективно работает в условиях пандемии

Правительство России достаточно эффективно работает в условиях эпидемии коронавируса, несмотря на то, что в нем много новых министров, у которых не было времени «на раскачку».

Об этом перед началом пленарного заседания Государственной думы заявил «Политике сегодня» депутат от Либерально-демократический партии России (ЛДПР) Василий Власов.

По словам парламентария, понятно, что нельзя сравнивать работу правительства Михаила Мишустина с результатами, которых достигло правительство Дмитрия Медведева, но в сложившихся условиях нынешний кабмин действует эффективно.

«Понятное дело, что достаточно много новых министров, а мы исходим из того, что времени для раскачки у них не было. Они сразу в работу попали в горящий котел, вот и понятно, что сравнивать с результатами правительства Дмитрия Анатольевича Медведева невозможно. Потому что это были совершенно разные условия работы», — подчеркнул Власов.

В ЛДПР считают, что правительство РФ эффективно работает в условиях пандемии

При этом депутат напомнил, что Россия достаточно неплохо, по сравнению с другими странами, справляется с пандемией, поэтому работу правительства можно назвать эффективной. А в том, что касается других вопросов, например, развития экономики, у ЛДПР есть предложения, к которым было бы хорошо, если бы министры прислушались.

«Я считаю, что правительство будет работать еще эффективнее, если будет прислушиваться к предложениям оппозиции, в частности, к нашим предложениям», — подчеркнул Власов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #эпидемия #лдпр #политика #правительство #общество #кабмин #мишустин #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...