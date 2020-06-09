В ЛДПР считают, что правительство РФ эффективно работает в условиях пандемии

Правительство России достаточно эффективно работает в условиях эпидемии коронавируса, несмотря на то, что в нем много новых министров, у которых не было времени «на раскачку».

Об этом перед началом пленарного заседания Государственной думы заявил «Политике сегодня» депутат от Либерально-демократический партии России (ЛДПР) Василий Власов.

По словам парламентария, понятно, что нельзя сравнивать работу правительства Михаила Мишустина с результатами, которых достигло правительство Дмитрия Медведева, но в сложившихся условиях нынешний кабмин действует эффективно.

«Понятное дело, что достаточно много новых министров, а мы исходим из того, что времени для раскачки у них не было. Они сразу в работу попали в горящий котел, вот и понятно, что сравнивать с результатами правительства Дмитрия Анатольевича Медведева невозможно. Потому что это были совершенно разные условия работы», — подчеркнул Власов.

При этом депутат напомнил, что Россия достаточно неплохо, по сравнению с другими странами, справляется с пандемией, поэтому работу правительства можно назвать эффективной. А в том, что касается других вопросов, например, развития экономики, у ЛДПР есть предложения, к которым было бы хорошо, если бы министры прислушались.