«Все проплачено»: Жириновский не видит расовой проблемы в США

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал погромы и беспорядки в США издержками демократии. Политик считает естественным желание афроамериканцев иметь равные с белым населением права, передает «Политика Сегодня». При этом, лидер либерал-демократов не считает, что в США имеются расовые проблемы.

«За последние три года полицейские в США застрелили 1400 белых, а чернокожих 700. Поэтому расовой проблемы нет, это все проплачено», — заявил Жириновский на пресс-подходе перед пленарным заседанием в Госдуме.

В США уже несколько дней проходят акции протеста, спровоцированные убийством охранника Джорджа Флойда полицейскими во время задержания в Миннеаполисе. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.