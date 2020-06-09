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12:06   9 Июня 2020
Россия

«Он бы его розгами уже отбил»: Жириновский об отце Ефремова

«Он бы его розгами уже отбил»: Жириновский об отце Ефремова

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский осудил актера Михаила Ефремова в связи с ДТП, которое произошло по вине последнего. Парламентарий вспомнил сказанные Ефремовым ранее слова про российский народ.

«Он сам себе объявил, что он не алкоголик, а жизнерадостный пьяница. Его фраза, что народ — "мерзкая подростковая гнида", никуда не годится. Я знал его отца. Он бы его розгами уже отбил», — заявил Жириновский.

Ранее в интервью Юрию Дудю Михаил Ефремов объяснил, почему в 2013 году назвал российский народ «мерзкой подростковой гнидой». По его словам, в этом выражении имелась ввиду «завистливость, крикливость, истеризм».

Вечером в понедельник, 8 июня, на Садовом кольце Михаил Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee в нетрезвом состоянии, выехал на полосу встречного движения, допустив лобовое столкновение с двигавшимся на встречу фургоном Lada. Водитель фургона не выжил.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #госдума #дтп #жириновский #лдпр #михаил ефремов

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