Ищенко: украинские националисты скорее убегут в Канаду, чем будут договариваться

Украинским националистам неоднократно предлагался компромисс, на основе которого Восток и Запад страны могли бы достигнуть договоренностей и более терпимо относиться друг к другу, к вопросу языка и исторических памятников, но они недоговороспособны.

Об этом, выступая во вторник в эфире Youtube-канала издания «Украина.ру» заявил политолог Ростислав Ищенко, комментируя возможность достигнуть договоренности между противоборствующими сторонами. По словам политолога, восточная и западная части Украины могли бы более терпимо относиться к и к историческим памятникам друг друга, и к тому, на каком языке ведется обучение в школах, но заключить договоренности на основе компромисса не дают националисты.

«Но украинские националисты всегда от этого отказывались и считали, что дело чести, доблести и геройства — это превратить Украину в одну большую Галицию, — считает Ищенко. — Националисты недоговороспособны».

Также эксперт отметил, что националисты, даже, если они будут проигрывать абсолютно все, предпочтут убежать в Канаду, вместо того, чтобы договариваться.

Теоретически, по его словам, возможность достигнуть компромисса на Украине остается, даже несмотря на кровь, пролитую в ходе военного конфликта в Донбассе, но на практике, украинские праворадикалы делают невозможными любые договоренности.