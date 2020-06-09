Справедливая Россия внесет в ГД законопроект об адресной продовольственной помощи
Законопроект об оказании нуждающимся семьям адресной продовольственной помощи во вторник на рассмотрение Государственной думы собирается внести партия «Справедливая Россия».
Как заявил перед началом пленарного заседания глава партии Сергей Миронов, в России уже сейчас большая безработица, и ее уровень станет еще выше.
«Сегодня фракция «Справедливой России» вносит законопроект об адресной продовольственной помощи, — подчеркнул парламентарий. — На платежную карту МИР каждой нуждающейся семьи, человеку приходит сумма МРОТа. Нельзя купить ни алкоголь, ни табак».
По словам Сергея Миронова, такая помощь поможет многим российским семьям.