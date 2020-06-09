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11:38   9 Июня 2020
Общество

Михаил Ефремов признал свою вину в пьяном ДТП с летальным исходом

Михаил Ефремов признал свою вину в пьяном ДТП с летальным исходом

Актер Михаил Ефремов признал себя виновным в гибели человека, к которой привело ДТП с его участием, сообщил адвокат в интервью РИА Новости.

Допрос Михаила Ефремова в правоохранительных органах во вторник, 9 июня, не состоялся по техническим причинам, подчеркнул адвокат актера в интервью журналистам РИА Новости. По его словам, ранее Ефремов подтвердил, что за рулем находился он. Более того, он признал себя виновным.

"Допрос может состояться позднее", — приводят слова адвоката Ефремова журналисты РИА.

Отметим, вечером в понедельник, 8 июня, на Садовом кольце Михаил Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee в нетрезвом состоянии, выехал на полосу встречного движения, допустив лобовое столкновение с двигавшимся на встречу легковым автомобилем Lada.

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Автор: Ирина Большунова
#авария #дтп #ефремов

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