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11:36   9 Июня 2020
Армия

Богданов: сообщения о присутствии ЧВК "Вагнера" в Ливии построены на подтасованных данных

Богданов: сообщения о присутствии ЧВК "Вагнера" в Ливии построены на подтасованных данных

Сообщения о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнера" и их поддержке фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара сомнительны, заявил заместитель руководителя Министерства иностранных дела РФ Михаил Богданов.

Соответствующее заявление дипломат сделал в беседе с корреспондентами РИА Новости. Помимо этого, замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что подобные вбросы построены на подтасованных данных.

Также в министерстве сообщили, что списки россиян, которые якобы воюют в Ливии, скопированы с украинской базы данных "Миротворец", но эти люди вообще не выезжали из РФ.

Ранее боевики преступного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии создали новый фейк о вмешательстве России во внутренние дела североафриканской страны. На этот раз они сообщили, что в их распоряжении оказались документы, удостоверяющие личность мужчины из РФ, однако на продемонстрированном фото указано женское имя.

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Автор: Яна Либерман
#ливия #мид рф #чвк вагнера

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