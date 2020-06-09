"Мерзость, а не норма": Рунет на фоне ролика ФАН возмущен историей парня из "семьи" геев

Пользователи социальный сетей возмущены историей подростка, который пять лет прожил в гомосексуальной семье в Германии. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало видеоролик на подобную тематику, который вызвал бурные обсуждения.

Видеоролик ФАН появился на фоне обсуждения поправок к Конституции РФ. Одна из поправок закрепит в законодательстве понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Сначала видео осуждали в Сети и утверждали, что якобы такого не может быть в жизни.

Пользователи соцсетей очень возмутились историей парня, прожившего в гомосексуальной семье в Германии 5 лет. 18-летний Олег рассказал, что жил с двумя "папами". Олег сказал, что над ним издевались, били и насиловали, сообщает Nation News.

Пользователь Сети Сергей Сабитов очень жестко отреагировал на это, сказав, что семьи, в которых два папы или две мамы, ничему не научат детей. А дети, выросшие у таких людей говорят, что "это мерзость" и "сексуальное насилие". Комментатор подчеркнул, что это не нормально.