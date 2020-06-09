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11:39   9 Июня 2020
Весь мир

Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США

Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США

Германия не сможет ответить Соединенным Штатам Америки встречными мерами в ответ на санкции против «Северного потока – 2», так как подобные решения должны приниматься всеми членами Евросоюза сообща.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» заявил немецкий политолог Александр Рар, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Немецких санкций не будет — Европа должна действовать сообща. Члены ЕС должны принимать общее решение. Точно так же, как и в отношении России. Это ж не Германия вводит санкции, а Европейский Союз», — напомнил эксперт.

По его словам, тут есть другая проблема – среди членов Евросоюза нет единого мнения по поводу антиамериканских санкций.

«Есть восточные европейцы, такие как Польша, которые играют на стороне Америки. Они поддерживают американскую критику в отношении «Северного потока-2». Поэтому тут гораздо сложнее», — заявил Александр Рар.

Если Германия пойдет против Прибалтики и Польши, начав против их воли ссорится с Вашингтоном, добавил политолог, она окажется изолирована внутри ЕС, то есть этот вопрос является очень сложным.

Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США

К тому же, напомнил Рар, и в самой Германии есть оппозиция, которая выступает против налаживания отношений с Москвой. Один из этих оппозиционеров может уже к концу следующего года занять пост канцлера ФРГ. Также против хороших отношений с РФ выступает и партия зеленых, так как они бояться испортить отношения со Штатами.

«Мощь трансатлантических кругов в Германии по-прежнему очень сильная», — заключил немецкий политолог.

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Автор: Александр Люблинский
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