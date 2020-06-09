Немецкий политолог считает, что Германия не рискнет ввести контрсанкции против США

Германия не сможет ответить Соединенным Штатам Америки встречными мерами в ответ на санкции против «Северного потока – 2», так как подобные решения должны приниматься всеми членами Евросоюза сообща.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» заявил немецкий политолог Александр Рар, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Немецких санкций не будет — Европа должна действовать сообща. Члены ЕС должны принимать общее решение. Точно так же, как и в отношении России. Это ж не Германия вводит санкции, а Европейский Союз», — напомнил эксперт.

По его словам, тут есть другая проблема – среди членов Евросоюза нет единого мнения по поводу антиамериканских санкций.

«Есть восточные европейцы, такие как Польша, которые играют на стороне Америки. Они поддерживают американскую критику в отношении «Северного потока-2». Поэтому тут гораздо сложнее», — заявил Александр Рар.

Если Германия пойдет против Прибалтики и Польши, начав против их воли ссорится с Вашингтоном, добавил политолог, она окажется изолирована внутри ЕС, то есть этот вопрос является очень сложным.

К тому же, напомнил Рар, и в самой Германии есть оппозиция, которая выступает против налаживания отношений с Москвой. Один из этих оппозиционеров может уже к концу следующего года занять пост канцлера ФРГ. Также против хороших отношений с РФ выступает и партия зеленых, так как они бояться испортить отношения со Штатами.