Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в мире

Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в мире

 Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса

Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса
МИД РФ подтвердил о российско-американской встрече по ядерному оружию в Вене 22 июня

МИД РФ подтвердил о российско-американской встрече по ядерному оружию в Вене 22 июня

 МИД КНР отказался участвовать в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному вопросу

МИД КНР отказался участвовать в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному вопросу
Лямин: выход США из ДРСМД ставит Европу в неудобное положение

Лямин: выход США из ДРСМД ставит Европу в неудобное положение

 Пушков о реальном отношении немцев к США: у Германии накипело

Пушков о реальном отношении немцев к США: у Германии накипело
Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в мире

Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в мире

 Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса

Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса
МИД РФ подтвердил о российско-американской встрече по ядерному оружию в Вене 22 июня

МИД РФ подтвердил о российско-американской встрече по ядерному оружию в Вене 22 июня

 МИД КНР отказался участвовать в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному вопросу

МИД КНР отказался участвовать в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному вопросу
Лямин: выход США из ДРСМД ставит Европу в неудобное положение

Лямин: выход США из ДРСМД ставит Европу в неудобное положение

 Пушков о реальном отношении немцев к США: у Германии накипело

Пушков о реальном отношении немцев к США: у Германии накипело
11:00   9 Июня 2020
Политика

МИД РФ подтвердил о российско-американской встрече по ядерному оружию в Вене 22 июня

МИД РФ подтвердил о российско-американской встрече по ядерному оружию в Вене 22 июня

Напряженные отношения между США и Россией требуют дипломатического разрешения, чтобы не оказаться в ситуации Карибского кризиса. 22 июня в Вене пройдут российско-американские переговоры по стратегической стабильности.

Переговоры между представителями России и США в Вене 22 июня, посвященные проблеме ограничения ядерного оружия, были анонсированы вчера агентством Bloomberg, о чем сообщал телеканал "Звезда". Сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил сообщение американского агентства.

Успешное проведение этих переговоров позволит России на деле реализовать запрет действий, направленных на изменение границы РФ и закрепление мер по международному поддержанию мира, внесенные в качестве поправок к Конституции РФ. Всероссийское голосование по всем поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...