Напряженные отношения между США и Россией требуют дипломатического разрешения, чтобы не оказаться в ситуации Карибского кризиса. 22 июня в Вене пройдут российско-американские переговоры по стратегической стабильности.

Переговоры между представителями России и США в Вене 22 июня, посвященные проблеме ограничения ядерного оружия, были анонсированы вчера агентством Bloomberg, о чем сообщал телеканал "Звезда". Сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил сообщение американского агентства.

Успешное проведение этих переговоров позволит России на деле реализовать запрет действий, направленных на изменение границы РФ и закрепление мер по международному поддержанию мира, внесенные в качестве поправок к Конституции РФ. Всероссийское голосование по всем поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля.