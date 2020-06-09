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11:43   9 Июня 2020
Россия

Вяткин: правоохранителям стоит обратить внимание на фейки «Радио свободы»

Вяткин: правоохранителям стоит обратить внимание на фейки «Радио свободы»

Дать юридическую оценку фейковой новости «Радио свобода» о состоянии больниц Петербурга могут только компетентные ведомства, заявил первый зампредседателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

«Весь инструментарий у наших правоохранителей имеется. <…> Обращать внимание на подобного рода распространение информации прозападными СМИ, конечно же, можно и нужно, с целью проведения проверки. Либо там есть признаки административного правонарушения, либо что-то даже посерьезнее», — сообщил Вяткин.

Так депутат прокомментировал публикацию финансируемого Конгрессом США и признанного в России иноагентом издания «Север. Реалии». Фейковую информацию о «плачевном» состоянии больниц Санкт-Петербурга позже разместило на своем сайте «Радио свобода» с аналогичным статусом в РФ и источниками финансирования на Западе.

 

Вяткин: правоохранителям стоит обратить внимание на фейки «Радио свободы»

Депутат Вяткин обратил внимание, что в условиях международной конкуренции и информационной войны против России, удивляться негативному «вбросу» от «Радио Свобода» не приходится.

«В этой информационной войне, по мнению многих зарубежных политиков, все средства хороши. Это и ложь, и очернение, и переписывание истории. Взять нас военным путем они не могут. Экономически попытались — после так называемых "санкций" нам хуже не стало. <…> Поэтому они вынуждены делать вот такие вбросы, чтобы хоть как-то повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране», — добавил парламентарий.

Напомним, 11 апреля 2020 года корреспондент «Север.Реалии» Татьяна Вольтская опубликовала материал про принудительные эвтаназии в больницах Петербурга и угрозы в адрес врачей. Публикация основывалась на рассказе единственного источника — врача-реаниматолога из центра им. Никифорова на Оптиков Петра Стеканова. Однако спустя несколько дней Стеканов заявил, что никакой информации Вольтской он не предоставлял.

16 мая на сайте «Радио свобода» вышло продолжение, в которой авторы оскорбляют правоохранительные органы и выдают медика, который стал «источником информации».

На публикацию Татьяны Вольтской и «Радио свобода» должны отреагировать не только правоохранительные органы, но Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заявил в интервью ФАН депутат Виталий Милонов. Депутат допустил, что Вольтская должна понести уголовную ответственность за фейки.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #госдума #депутат #фейк #радио свобода

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