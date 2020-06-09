Депутат Пискарев прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Совершенное в пьяном виде ДТП должно строго наказываться, заявил глава комитета Госдумы Василий Пискарев.

Вину должен признавать суд, но если экспертиза подтвердит, что актер Михаил Ефремов был пьян и по его вине погиб человек, то его нужно наказать по всей строгости закона, считает Пискарев. Закон един для всех, добавил депутат.

Госдума год назад утвердила поправки в УК, которые ужесточили наказание за ДТП, совершенное в нетрезвом виде. Это изменение получило большую поддержку у граждан, наказание за пьяное ДТП фактически приравнялось к убийству, сообщил Пискарев.

Депутат считает эту меру справедливой, потому что ежегодно из-за пьяных водителей погибали около 4 тысяч человек, также более 20 тысяч людей становились инвалидами на всю жизнь.