Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в мире

Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в мире

 Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса

Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса
МИД РФ подтвердил о российско-американской встрече по ядерному оружию в Вене 22 июня

МИД РФ подтвердил о российско-американской встрече по ядерному оружию в Вене 22 июня

 МИД КНР отказался участвовать в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному вопросу

МИД КНР отказался участвовать в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному вопросу
Лямин: выход США из ДРСМД ставит Европу в неудобное положение

Лямин: выход США из ДРСМД ставит Европу в неудобное положение

 Пушков о реальном отношении немцев к США: у Германии накипело

Пушков о реальном отношении немцев к США: у Германии накипело
Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в мире

Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в мире

 Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса

Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса
МИД РФ подтвердил о российско-американской встрече по ядерному оружию в Вене 22 июня

МИД РФ подтвердил о российско-американской встрече по ядерному оружию в Вене 22 июня

 МИД КНР отказался участвовать в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному вопросу

МИД КНР отказался участвовать в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному вопросу
Лямин: выход США из ДРСМД ставит Европу в неудобное положение

Лямин: выход США из ДРСМД ставит Европу в неудобное положение

 Пушков о реальном отношении немцев к США: у Германии накипело

Пушков о реальном отношении немцев к США: у Германии накипело
10:41   9 Июня 2020
Политика

МИД КНР отказался участвовать в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному вопросу

МИД КНР отказался участвовать в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному вопросу

Китай не собирается участвовать в трехсторонних переговорах с Америкой и Россией по вопросу ядерного оружия. Об этом сообщили в китайской МИД.

Ранее в МИД Китая ответили на слова государственного секретаря США Майка Помпео, который ранее заявил о том, что Пекин использует ситуацию с беспорядками в городах Америки в корыстных целях. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Пекину грустно наблюдать за развитием ситуации в Америке на фоне роста числа выявленных случаев COVID-19 и массовых беспорядков. Об этом информирует RT.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #китай #кнр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...