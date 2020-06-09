МИД КНР отказался участвовать в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному вопросу

Китай не собирается участвовать в трехсторонних переговорах с Америкой и Россией по вопросу ядерного оружия. Об этом сообщили в китайской МИД.

Ранее в МИД Китая ответили на слова государственного секретаря США Майка Помпео, который ранее заявил о том, что Пекин использует ситуацию с беспорядками в городах Америки в корыстных целях. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Пекину грустно наблюдать за развитием ситуации в Америке на фоне роста числа выявленных случаев COVID-19 и массовых беспорядков. Об этом информирует RT.