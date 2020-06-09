Мэр Благовещенска ввел режим ЧС из-за выпадения в городе месячной нормы осадков

"Тропический" ливень обрушился на Благовещенск, вызвав подтопления в разных районах города.

Около месячной нормы осадков выпало в Благовещенске за один день. Уровень воды в городе поднялся до рекордных 80 миллиметров. Подтопленными оказались не только проезжие части и тротуары, но и жилые дома, подвалы, дворовые территории. Кроме того, некоторые жители из-за обрушившейся стихии остались без электроэнергии, передает "Комсомольская правда".

В связи со сложившейся ситуацией мэр города Валентина Калита приняла решение ввести режим ЧС для устранения последствий непогоды. Прошедший в Благовещенске ливень метеорологи отнесли к опасному природному явлению.