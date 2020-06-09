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 Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса

Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса
МИД РФ подтвердил о российско-американской встрече по ядерному оружию в Вене 22 июня

МИД РФ подтвердил о российско-американской встрече по ядерному оружию в Вене 22 июня

 МИД КНР отказался участвовать в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному вопросу

МИД КНР отказался участвовать в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному вопросу
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10:05   9 Июня 2020
Происшествия

Дело против Ефремова ужесточили после смерти водителя Lada

Дело против Ефремова ужесточили после смерти водителя Lada

Уголовное дело против российского актера Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью, теперь артисту грозит до 12 лет лишении свободы в колонии строгого режима.

Дело в отношении Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью в связи со смертью водителя отечественного автомобиля. ДТП с участием российского актера произошло на Смоленской площади в центре Москвы. Ефремов, находясь в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого скончался в больнице.

Погибший мужчина имел множественные травмы: повреждение внутренних органов, открытые переломы бедра и двух голеней, сломанные ребра, которые пробили легкие. Врачи боролись за жизнь мужчины, но не смогли спасти его.

Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов отпущен под подписку о невыезде, рассказал источник ТАСС.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #дтп #ефремов #виновник

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