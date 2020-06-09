Дело против Ефремова ужесточили после смерти водителя Lada

Уголовное дело против российского актера Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью, теперь артисту грозит до 12 лет лишении свободы в колонии строгого режима.

Дело в отношении Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью в связи со смертью водителя отечественного автомобиля. ДТП с участием российского актера произошло на Смоленской площади в центре Москвы. Ефремов, находясь в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого скончался в больнице.

Погибший мужчина имел множественные травмы: повреждение внутренних органов, открытые переломы бедра и двух голеней, сломанные ребра, которые пробили легкие. Врачи боролись за жизнь мужчины, но не смогли спасти его.

Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов отпущен под подписку о невыезде, рассказал источник ТАСС.