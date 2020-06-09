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Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в мире

Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в мире

 Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса

Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса
МИД РФ подтвердил о российско-американской встрече по ядерному оружию в Вене 22 июня

МИД РФ подтвердил о российско-американской встрече по ядерному оружию в Вене 22 июня

 МИД КНР отказался участвовать в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному вопросу

МИД КНР отказался участвовать в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному вопросу
Лямин: выход США из ДРСМД ставит Европу в неудобное положение

Лямин: выход США из ДРСМД ставит Европу в неудобное положение

 Пушков о реальном отношении немцев к США: у Германии накипело

Пушков о реальном отношении немцев к США: у Германии накипело
9:56   9 Июня 2020
Армия

Пашинян посетит парад Победы в Москве

Пашинян посетит парад Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит парад Победы, который пройдет 24 июня в Москве, сообщает пресс-служба главы правительства.

В Москве пройдет парад Победы, президент Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ о начале подготовки к юбилейному шествию на Красной площади, при этом будут соблюдены все необходимые меры для не допущения распространения коронавирусной инфекции.  После завершения парада Победы, ​на следующий день, с​​​​​ 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.

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Автор: Илья Романович
#москва #армения #парад победы

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