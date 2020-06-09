Пашинян посетит парад Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит парад Победы, который пройдет 24 июня в Москве, сообщает пресс-служба главы правительства.

В Москве пройдет парад Победы, президент Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ о начале подготовки к юбилейному шествию на Красной площади, при этом будут соблюдены все необходимые меры для не допущения распространения коронавирусной инфекции. После завершения парада Победы, ​на следующий день, с​​​​​ 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.