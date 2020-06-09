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9:34   9 Июня 2020
Экономика

Две новые льготы станут доступны для российских пенсионеров

Две новые льготы станут доступны для российских пенсионеров

Пенсионеры в России вскоре смогут воспользоваться рядом льгот, согласно новым законопроектам, поступившим в Государственную думу.

Депутаты предлагают установить доплату к пенсии для граждан старше 75 лет. Сейчас такую надбавку получают россияне, которым исполнилось 80 лет. Размер выплаты составляет в текущем году 6 тысяч рублей.

Вторая льгота даст возможность имеющим кредиты пенсионерам воспользоваться отсрочкой по задолженности, которая не превышает 1 миллиона рублей. Для этого общий доход гражданина не должен быль больше двух МРОТ, передает издание "ФедералПресс".

На улучшение уровня жизни российских пенсионеров направлены поправки к Конституции РФ, которые предполагают ежегодную индексацию пенсий. Голосование по поправкам к Основному закону страны пройдет с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Ирина Большунова
#поправки #льготы #конституция #пенсионеры

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