Две новые льготы станут доступны для российских пенсионеров

Пенсионеры в России вскоре смогут воспользоваться рядом льгот, согласно новым законопроектам, поступившим в Государственную думу.

Депутаты предлагают установить доплату к пенсии для граждан старше 75 лет. Сейчас такую надбавку получают россияне, которым исполнилось 80 лет. Размер выплаты составляет в текущем году 6 тысяч рублей.

Вторая льгота даст возможность имеющим кредиты пенсионерам воспользоваться отсрочкой по задолженности, которая не превышает 1 миллиона рублей. Для этого общий доход гражданина не должен быль больше двух МРОТ, передает издание "ФедералПресс".

На улучшение уровня жизни российских пенсионеров направлены поправки к Конституции РФ, которые предполагают ежегодную индексацию пенсий. Голосование по поправкам к Основному закону страны пройдет с 25 июня по 1 июля.