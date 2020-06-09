Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в мире

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции, несмотря на локальные улучшения, в том числе в Европе, глобально существенно ухудшается, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Более 100 тыс. новых случаев коронавируса ежедневно регистрировалось в течение девяти из последних 10 дней, подчеркнул глава ВОЗ в понедельник, 8 июня, на брифинге в Женеве. По его словам, в настоящее время зафиксировано почти 400 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19 в мире.

"Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается", — заявил Гебрейесус.

Отметим, согласно данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,1 млн случаев коронавируса. Вся актуальная информация о ситуации вокруг пандемии COVID-19 в России и мире приводится на сайте стопкоронавирус.рф.