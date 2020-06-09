Российская нефть марки Urals преодолела цену отсечения в бюджете РФ

Стоимость российской эталонной нефти марки Urals превысила 42 доллара за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus Media.

Цена отсечения в бюджете РФ в 2020 году установлена на отметке 42,4 доллара за баррель. Это означает, что Минфин РФ в скором времени может возобновить покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ), информирует РИА Новости.

По данным агентства Argus, стоимость поставок Urals в голландский порт Роттердам с учетом расходов на фрахт до порта назначения и страхования груза составила 42,55 доллара за баррель, а в итальянский порт Аугуста — 42,10 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть обрушились 9 марта в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). После этого Центробанк по согласованию с Минфином РФ приступил к продаже валюты из ФНБ. В апреле, когда средняя цена Urals достигала 18,2 доллара за баррель, а на минимуме находилась на отметке 10,5 доллара, министерство финансов собиралось задействовать 2 трлн рублей из резерва, чтобы компенсировать выпадающие доходы от продажи энергоносителей. Теперь же ситуация позволяет Минфину приобретать валюту, тем самым пополняя ФНБ.