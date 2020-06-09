Пушков напомнил американскому историку, что расизм наблюдается в США, а не в РФ

Расизм наблюдается в США, а не в России, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее декан факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глод заявил, что проблема расизма существует не только в США, но и в Европе и даже в России. По словам Пушкова, Глоду не стоит лезть со своими суждениями на тему РФ. Как отметил российский сенатор, историку не дает право "нести всякую чушь" тот факт, что он является афроамериканцем.

"Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим. А то все каким-то боком пытаются нас приплести", - написал сенатор в Twitter.

Протесты и беспорядки в США начались после того, как в больнице скончался афроамериканец Джордж Флойд, которого госпитализировали после жесткого задержания полицейскими.