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8:56   9 Июня 2020
Политика

Военные Южной Кореи не смогли дозвониться до коллег из КНДР

Военные Южной Кореи не смогли дозвониться до коллег из КНДР

Пхеньян отключил военную линию связи с Сеулом, заявил представитель министерства обороны Республики Корея.

Южнокорейские военные попытались 9 июня утром позвонить своим северным коллегам. На их звонки никто не ответил. Попытки связаться по линии ВМФ через международную сеть коммерческих судов также не привели к успеху. Информацией об этом поделилось агентство Ренхап.

ЦТАК сегодня опубликовало сообщение о том, что Северная Корея разрывает все линии связи между Пхеньяном и Сеулом. Военные Севера и Юга ранее созванивались дважды в день. Они делали это для проверки связи.

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Автор: Руслан Неглинный
#кндр #южная корея #северная корея

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