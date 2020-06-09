Военные Южной Кореи не смогли дозвониться до коллег из КНДР

Пхеньян отключил военную линию связи с Сеулом, заявил представитель министерства обороны Республики Корея.

Южнокорейские военные попытались 9 июня утром позвонить своим северным коллегам. На их звонки никто не ответил. Попытки связаться по линии ВМФ через международную сеть коммерческих судов также не привели к успеху. Информацией об этом поделилось агентство Ренхап.

ЦТАК сегодня опубликовало сообщение о том, что Северная Корея разрывает все линии связи между Пхеньяном и Сеулом. Военные Севера и Юга ранее созванивались дважды в день. Они делали это для проверки связи.