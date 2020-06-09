Лямин: выход США из ДРСМД ставит Европу в неудобное положение

Договор по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) заключался для того, чтобы разрядить и уменьшить угрозу ядерной войны в Европе, поэтому США, выходя из договора, ставят угрозу своих европейских союзников по НАТО.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал военный эксперт Юрий Лямин, комментируя недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что с Россией можно вести переговоры и заключать соглашения.

По словам Столтенберга, Россия, «на фоне кризиса ДРСМД» продолжает демонстрировать свою силу, вкладывая средства в вооружение, в том числе и в ядерное, и НАТО на это отвечает, подтверждая готовность защищать союзников.

«Но Россия — наш сосед, она не исчезнет, мы считаем, что надо вести диалог с Россией, в частности, в вопросе контроля над вооружениями, — подчеркнул генсек НАТО представляя стратегию Альянса на следующие десять лет. — И я, как норвежский политик, знаю, что с Россией можно вести переговоры, можно заключать соглашения».

Комментируя выступление Столтенберга, Юрий Лямин выразил мнение, что Вашингтон, расторгая в одностороннем порядке международные договоры по контролю за вооружениями и их ограничению, ставят своих европейских союзников в неудобное и неприятное положение.

«Естественно своим выходом из договора США вновь подогревают напряженность. В том же направлении идет и решение США выйти из Договора по открытому небу», — считает эксперт.

По его словам, ДРСМД стал «не первой и не последней жертвой», так как в Штатах сейчас сильны позиции тех, кто считает, что у американцев есть над другими странами преимущество и все договора по контролю над вооружениями их только связывают и мешают развивать свою военную мощь.

Выходя из ранее заключенных международных соглашений, США все больше дестабилизируют ситуацию в мире и это очень тревожная тенденция, добавил Лямин.