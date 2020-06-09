Курдская вооруженная группировка признались в организации взрыва в сирийском Африне

Курдская группировка "Силы освобождения Африна" заложила бомбу, которая взорвалась в одном из парков города в провинции Алеппо. О последствиях взрыва ничего не известно.

Как пишет ФАН, сирийский фунт впервые в истории достиг минимума по сравнению с валютами других стран. Из-за санкций США стоимость одного доллара приравнялась к 30 тыс сирийских фунтов.

По информации портала Al Nour, ухудшение экономики в стране стало причиной того, что администрации городов Азаз и Мареа, рассматривают вероятность перехода га денежную валюты США и Турции.