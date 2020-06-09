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 Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса

Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса
Две новые льготы станут доступны для российских пенсионеров

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8:33   9 Июня 2020
Политика

Курдская вооруженная группировка признались в организации взрыва в сирийском Африне

Курдская вооруженная группировка признались в организации взрыва в сирийском Африне

Курдская группировка "Силы освобождения Африна" заложила бомбу, которая взорвалась в одном из парков города в провинции Алеппо. О последствиях взрыва ничего не известно.

Как пишет ФАН, сирийский фунт впервые в истории достиг минимума по сравнению с валютами других стран. Из-за санкций США стоимость одного доллара приравнялась к 30 тыс сирийских фунтов.

По информации портала Al Nour, ухудшение экономики в стране стало причиной того, что администрации городов Азаз и Мареа, рассматривают вероятность перехода га денежную валюты США и Турции.

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Автор: Илья Романович
#сирия #алеппо #африн

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