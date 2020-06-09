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 Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса

Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса
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8:23   9 Июня 2020
Происшествия

Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшему в аварии с актером Ефремовым

Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшему в аварии с актером Ефремовым

Водитель фургона, в который в центре Москвы врезался на своем автомобиле российский актер Михаил Ефремов, скончался в больнице. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

Мужчина, по предварительным сведениям, получил травмы, не совместимые с жизнью. Сотрудники МЧС "вырезали" его из разбитого в результате аварии фургона. Информацией об этом поделился ТАСС.

Ефремов не пострадал. Он прошел медицинское освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в его крови. Полиция в связи с этим возбудила против него уголовное дело. Актеру грозит семилетний срок.

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Автор: Яна Либерман
#авария #ефремов #актер

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