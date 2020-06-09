Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшему в аварии с актером Ефремовым

Водитель фургона, в который в центре Москвы врезался на своем автомобиле российский актер Михаил Ефремов, скончался в больнице. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

Мужчина, по предварительным сведениям, получил травмы, не совместимые с жизнью. Сотрудники МЧС "вырезали" его из разбитого в результате аварии фургона. Информацией об этом поделился ТАСС.

Ефремов не пострадал. Он прошел медицинское освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в его крови. Полиция в связи с этим возбудила против него уголовное дело. Актеру грозит семилетний срок.