Внутренний туризм в России может подорожать на 30 процентов из-за коронавируса

Отдых в России может подорожать на 30 процентов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

Специалист рассказал "Известиям", что данный скачок цен обусловлен рядом факторов. В частности, представители турбизнеса хотят "отбить упущенную прибыль" из-за пандемии коронавируса. Также предложения повышаются в цене с учетом спроса на фоне закрытия границ.

Курносов отметил, что число гостиниц и санаториев стало меньше, и сам туристический сезон в этом году стал короче. Это позволит собственникам и менеджменту объектов повысить цены, заявил он.

Специалист отмечает, что рынок въездного туризма в текущем году будет "нулевым". Зарубежные туристы в период высокого туристического сезона не могут попасть в Россию из-за закрытых границ.