Поправки в Конституцию РФ по соцсфере гарантируют, что власти не оставят людей в беде

Поправки к Конституции РФ, которые касаются социальной сферы, станут гарантией того, что государство не оставит людей наедине с их трудностями. Об этом заявила директор по развитию АНО "Детский хоспис" Анна Кудря.

По ее словам, это поможет поднять статус соцработников и волонтеров, что станет мотивацией для продолжения их работы, пишет ТАСС. Кроме того, поправки дадут людям уверенность в том, что общество и власти не оставят их, если им понадобится помощь.

Голосование по поправкам в Основной закон продлится с 25 июня по 1 июля. Этот период был утвержден президентом России Владимиром Путиным. Общероссийское голосование состоится 1 июля, этот день будет выходным. Изменения предполагают закрепить ответственность государства за обязательную ежегодную индексацию пенсий, защиту целостности государства, признание детей важнейшим приоритетом политики РФ.