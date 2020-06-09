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7:19   9 Июня 2020
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело против актера Ефремова после проверки на алкоголь

Полиция возбудила уголовное дело против актера Ефремова после проверки на алкоголь

Российский актер Михаил Ефремов после ДТП в центре Москвы на Смоленской площади прошел медицинское освидетельствование. В крови артиста был найден алкоголь. Полиция в связи с этим возбудила против него уголовное дело, заявили в столичном главке МВД.

Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения. После этого произошло столкновение с фургоном Lada. Актер не пострадал. Другой участник ДТП получил многочисленные травмы. Он был госпитализирован.

Уголовное дело против Ефремова возбудили по части 2 статьи 264 УК. Речь идет о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянение, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальное наказание в данном случае составляет семь лет лишения свободы.

Актер признался, что не помнит, как случилось ДТП. Выезд на встречку он объяснил намерением совершить объезд.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #авария #дтп #уголовное дело #ефремов

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