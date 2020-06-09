Полиция возбудила уголовное дело против актера Ефремова после проверки на алкоголь

Российский актер Михаил Ефремов после ДТП в центре Москвы на Смоленской площади прошел медицинское освидетельствование. В крови артиста был найден алкоголь. Полиция в связи с этим возбудила против него уголовное дело, заявили в столичном главке МВД.

Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения. После этого произошло столкновение с фургоном Lada. Актер не пострадал. Другой участник ДТП получил многочисленные травмы. Он был госпитализирован.

Уголовное дело против Ефремова возбудили по части 2 статьи 264 УК. Речь идет о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянение, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальное наказание в данном случае составляет семь лет лишения свободы.

Актер признался, что не помнит, как случилось ДТП. Выезд на встречку он объяснил намерением совершить объезд.