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6:51   9 Июня 2020
Общество

Пучков назвал истинную целевую аудиторию блогера Навального

Пучков назвал истинную целевую аудиторию блогера Навального

Переводчик, блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков в беседе с депутатом ГД Виталием Милоновым рассказал об истинной аудитории главы признанного иноагентом ФБК блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ФАН.

Пучков отметил, что среди молодежи Навальный пользуется высокой популярностью. Ему приходится иметь с молодой аудиторией дело, поскольку на взрослых он повлиять не может. Взрослым Навальный не интересен. Перевочдик отметил, что по этой причине блогер постоянно говорит о необходимости снижать бвозрастной порог, обращаясь к младшим поколеняим.

Милонов с иронией заявил, что Навальный конкурирует "между двойным чикен макнагетс и фри с кетчупом". Пучков согласился с депутатом, отметив, что ситуация у главы ФБК такая же, как на Украине во время Майдана — тогда первым делом вывели молодежь, чтобы затем кричать "они же дети"

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Автор: Юлия Яковлева
#навальный #милонов #пучков

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