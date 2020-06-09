Депутат Милонов призвал защитить петербургских врачей от клеветы редакции "Радио свобода"

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что правоохранительные органы и профессиональные журналисты должны надлежащим образом отреагировать на действия прозападных пропагандистских СМИ. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Речь идет о публикации "Радио свобода" статьи журналиста издания "Север.Реалии" Татьяны Вольтской, которая написала о том, что в Санкт-Петербурге в инфекционных отделениях больниц якобы царит преступная халатность, а также не хватает средств, медикаментов и аппаратуры. В материале говорится, что якобы пациентам с коронавирусом проводятся принудительные эвтаназии, а врачам угрожают.

По данным ФАН, финансированием РС занимается США. Организация находится под руководством правительственного "Агентства США по глобальным медиа" (U.S. Agency for Global Media).

Информация РС оказалась ложной. Материал опроверг сам источник — нестезиолог-реаниматолог из центра им. Никифорова на Оптиков Петр Стеканов. Позднее "Радио свобода" опубликовала следующую статью, где продолжила подставлять врача.

Милонов обвинил "Радио свободу" в клевете. Редакция обвиняет и врачей, и их начальство в преступлении — это ложный донос, за который предусмотрена ответственность, подчеркнул парламентарий. Он призвал защитить героических врачей, спасающих жизни и рискующих при этом своим собственным здоровьем. На корреспондента "Радио свобода", создавшего этот материал, необходимо возбудить уголовное дело.