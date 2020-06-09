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4:42   9 Июня 2020
Политика

Жириновский считает беспорядки в США началом революции

Жириновский считает беспорядки в США началом революции

Начавшиеся на американской территории беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда приведут США к революционным изменениям, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Российский политик заявил, что Соединенные Штаты "доигрались". Американские демократы, по его словам, потеряли все, мешая Дональду Трампу управлять страной. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

"Низы это видели и зашевелились. Решили, а давай устроим заварушку", — подчеркнул Жириновский.

Лидер ЛДПР считает, что шум в США закончится. После этого, как отметил политик, наступит "кладбищенская тишина".

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #жириновский #революция

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