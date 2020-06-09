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4:22   9 Июня 2020
Политика

Сирийская армия не позволила террористам захватить населенный пункт на юге Идлиба

Сирийская армия не позволила террористам захватить населенный пункт на юге Идлиба

Террористы попытались захватить населенный пункт Танджара, расположенный в южной части Идлибской зоны деэскалации. Сирийская армия не позволила им сделать это, отбив атаку боевиков.

Членам террористической группировки сначала удалось прорвать оборону САА и продвинуться вперед на 600 метров. Атака была отбита ответным огнем артиллерии и авиации. У сирийских военных получилось восстановить свои позиции на переднем крае обороны. Информацией об этом поделился Центр по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС).

В этом бою террористы, по данным ЦПВС, потеряли убитыми и ранеными более 30 человек. Военные САА также уничтожили три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Нападавшие, по словам корреспондента Федерального агентства новостей Александра Васильева, запускали дроны. Несколько террористов сделали попытку прорваться с запада, но подорвались на мине.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #идлиб #террористы #цпвс

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