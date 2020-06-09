Сирийская армия не позволила террористам захватить населенный пункт на юге Идлиба

Террористы попытались захватить населенный пункт Танджара, расположенный в южной части Идлибской зоны деэскалации. Сирийская армия не позволила им сделать это, отбив атаку боевиков.

Членам террористической группировки сначала удалось прорвать оборону САА и продвинуться вперед на 600 метров. Атака была отбита ответным огнем артиллерии и авиации. У сирийских военных получилось восстановить свои позиции на переднем крае обороны. Информацией об этом поделился Центр по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС).

В этом бою террористы, по данным ЦПВС, потеряли убитыми и ранеными более 30 человек. Военные САА также уничтожили три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Нападавшие, по словам корреспондента Федерального агентства новостей Александра Васильева, запускали дроны. Несколько террористов сделали попытку прорваться с запада, но подорвались на мине.