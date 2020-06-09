МГИК: ротация сотрудников не окажет влияния на работу избиркомов

Ротация сотрудников избирательных комиссий является привычным и плановым делом. На работу она не влияет, заявил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Зампредседателя МГИК ответил на вопрос о петиции, которая призывает членов избирательных комиссий не работать на общероссийском голосовании. Он отметил, что по этому поводу никаких обращений в Мосгоризбирком не поступало. Ротацию сотрудников он считает делом привычным. Каждый из них может выйти из состава, написав соответствующее заявление.

На место выбывшего сотрудника придет другой. В резерве УИК желающих поработать достаточно, отметил Реут. Информацией об этом поделилось Агентство городских новостей "Москва".

"Наша общая задача обеспечить выполнение закона и предоставить гражданам возможность реализации их прав", — резюмировал Реут.

В УИК, по словам зампредседателя МГИК, по 15 членов комиссии имеют право решающего голоса. Выход из состава нескольких из них не скажется на работе и не будет иметь никакого значения.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. В списке предложенных изменений в Основной закон: ежегодная индексация пенсий и адресная соцподдержка.