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МГИК: ротация сотрудников не окажет влияния на работу избиркомов

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4:08   9 Июня 2020
Общество

МГИК: ротация сотрудников не окажет влияния на работу избиркомов

МГИК: ротация сотрудников не окажет влияния на работу избиркомов

Ротация сотрудников избирательных комиссий является привычным и плановым делом. На работу она не влияет, заявил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Зампредседателя МГИК ответил на вопрос о петиции, которая призывает членов избирательных комиссий не работать на общероссийском голосовании. Он отметил, что по этому поводу никаких обращений в Мосгоризбирком не поступало. Ротацию сотрудников он считает делом привычным. Каждый из них может выйти из состава, написав соответствующее заявление.

На место выбывшего сотрудника придет другой. В резерве УИК желающих поработать достаточно, отметил Реут. Информацией об этом поделилось Агентство городских новостей "Москва".

"Наша общая задача обеспечить выполнение закона и предоставить гражданам возможность реализации их прав", — резюмировал Реут.

В УИК, по словам зампредседателя МГИК, по 15 членов комиссии имеют право решающего голоса. Выход из состава нескольких из них не скажется на работе и не будет иметь никакого значения.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. В списке предложенных изменений в Основной закон: ежегодная индексация пенсий и адресная соцподдержка.

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Автор: Борис Нестеров
#избирком #мосгоризбирком

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