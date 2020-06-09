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Ребенок может столкнуться с проблемами из-за воспитания в нетрадиционной семье — Попова

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Ребенок может столкнуться с проблемами из-за воспитания в нетрадиционной семье — Попова

Ребенок может столкнуться с проблемами из-за воспитания в нетрадиционной семье — Попова

 Психотерапевт Федорович: россияне выступают против воспитания детей в однополых семьях

Психотерапевт Федорович: россияне выступают против воспитания детей в однополых семьях
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3:22   9 Июня 2020
Общество

Ребенок может столкнуться с проблемами из-за воспитания в нетрадиционной семье — Попова

Ребенок может столкнуться с проблемами из-за воспитания в нетрадиционной семье — Попова

Детский психолог Ирина Попова рассказала о сложностях, с которыми столкнутся дети, усыновленные гомосексуалистами. Об этом пишет "ПолитРоссия".

Ребенку будет однозначно сложно, подчеркнула эксперт. По ее словам, еще несформировавшийся ребенок в гей-семье лишен выбора и, исходя из опыта, не сможет определиться в дальнейшем. Поэтому те модели взаимоотношений, которые будут перед глазами ребенка в семье, он будет воспринимать как основу.

"У ребенка нет критики, он не в состоянии отследить, что для него хорошо, а что плохо. Он как будто проглатывает те схемы взаимоотношений, которые складываются между родителями. Он на них просто опирается, причем безоценочно", — сказала Попова. 

Тема воспитания детей в нетрадиционных семьях стала актуальной в России после публикации видеоролика ФАН. Видео стало вирусным, десятки тысяч лайков и миллионы просмотров. Россияне решили поддержать поправки к Конституции, где предлагается на законодательном уровне лишить лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией возможности усыновлять или удочерять ребенка. Голосование по поправкам в Основной закон пройдет с 25 июня по 1 июля по указу президента РФ Владимира Путина.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #конституция #психолог

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