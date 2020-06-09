Психотерапевт Федорович: россияне выступают против воспитания детей в однополых семьях

Новость о том, что транссексуалы в РФ пытаются влиять на психику детей, прививая мальчикам привычки девочек, вызвала бурную реакцию у россиян. Негативное отношение к этому жителей России объяснил врач-психотерапевт Александр Федорович.

В соцсетях недавно была опубликована история москвички, которая познакомилась в Интернете с женщиной из Измайлово, оказавшейся транссексуалом. Новый знакомый рассказал жительнице столицы, что воспитывает восьмилетнего сына как девочку. Делает ему прически, наряжает в платья.

Москвичку это признание возмутило. Она обратилась в полицию. Данная история вызвала возмущение в соцсетях. Россияне потребовали лишить транссексуала родительских прав, чтобы ребенок получил возможность расти в "традиционных условиях".

Федорович считает бурную реакцию жителей РФ неудивительной. Он отметил, что русский менталитет готов допустить существование таких людей, но категорически против, чтобы они выносили свое поведение в общество. Информацией об этом поделилось издание "Экономика сегодня".

"Смириться, что такие пары будут воспитывать детей, наше население просто не готово и не может. И сегодняшний пример это в очередной раз наглядно доказал", - подчеркнул психотерапевт.

Защита института семьи, как союза между мужчиной и женщиной, может быть прописана в Основном законе РФ. Речь идет о соответствующей поправке в Конституцию, которая в числе прочих вынесена на всероссийское голосование. Россияне смогут проголосовать с 25 июня по 1 июля.