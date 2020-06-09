Транспортный самолет ВВС США разбился при посадке в Ираке

Транспортный самолет C-130 ВВС США разбился в Ираке во время посадки на авиабазе "Аль-Таджи". Об этом сообщает Sky News Arabia, ссылаясь на источники в правоохранительных структурах страны.

Воздушное судно вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили очевидцы. После этого корпус загорелся. На месте инцидента работают отряды пожарных, которые тушат возгорание.

Источники в Ираке и Иране отмечают, что при крушении самолета могли погибнуть 13 человек и пострадать не менее восьми. Однако официального подтверждения данной информации не поступало.

Самолет С-130 "Геркулес" является главным военно-транспортным самолетом ВВС США. Два года назад С-130 упал в американском штате Джорджия. На борту самолета находились пять человек, из которых двое погибли.